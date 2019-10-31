Минфин России будет обращаться в правительство с предложением продолжить реализацию проекта содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в РФ за счет средств федерального бюджета, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Мы будем просить правительство РФ дать возможность проект продлить и финансировать дальше за счет ресурсов федерального бюджета, а не смешанным финансированием, которое у нас было, – часть средств Всемирного банка и часть средств федерального бюджета», — сказал он.

По словам Сторчака, исследования и опросы россиян показывают эффективность реализации этого проекта, поскольку в пилотных регионах и регионах-участниках прослеживается положительная динамика по ряду индикаторов по сравнению с общероссийской. Так, доля россиян, у которых есть финансовая «подушка безопасности», в целом по стране составляет менее 25%, в пилотных регионах — 38%, в регионах-участниках — 33%.

Проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» рассчитан на 2011—2020 годы. В рамках проекта в России была разработана стратегия развития финансовой грамотности на период 2017—2023 годов.