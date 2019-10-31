Изменения по вкладам за 31 октября: ЮниКредит Банк, Московский Индустриальный Банк, банк «Пойдем!», Нефтепромбанк, Севергазбанк.

ЮниКредит Банк предложил новый вклад и снизил ставки по рублевым депозитам

ЮниКредит Банк ввел вклад «Растем вместе», а также понизил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Растем вместе» открывается на 181, 270, 368 и 735 дней в рублях и на 181, 270 и 368 дней в долларах. Минимальная сумма 250 тыс. рублей или 5 тыс. долларов. В рублях процентные ставки составляют 6,12—6,22%, в долларах — 1,25—1,35% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Вклад открывается новым клиентам, не имевших вклад в банке в течение 180 дней и для существующих клиентов при размещении во вклад новых средств, которые до этого не находились в банке.

Депозит «PRIME» (от 1 млн рублей на 91, 181, 270, 368 и 550 дней) оформляется под 4,5—5,6% годовых (ранее — под 5,65—5,9%).

«Первоклассный» открывается под 4,1—5,2% (ранее — под 5,15—5,4%), а «Зарплатный» — под 4,3—5,4% годовых (прежде — под 5,4—5,65%). Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 270 и 368 дней.

«Универсальный» (от 15 тыс. рублей, от 91 до 1 101 дня) привлекается под 4% годовых (вместо 4,5%).

Пополнять можно все депозиты, кроме вклада «PRIME».

Московский Индустриальный Банк понизил ставки по некоторым вкладам

Московский Индустриальный Банк снизил ставки по ряду депозитов. Доходность «Вклада в будущее» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) составит 8,25—8,5% годовых (ранее — 8,5—9%). Проценты выплачиваются в конце срока. Депозит открывается при одновременном заключении договора инвестиционного или накопительного страхования жизни.

По вкладу «Накопительный» (от 100 долларов, от 91 до 730 дней) процентные ставки составляют 0,6—1,2% годовых (ранее — 1—1,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Классического» (от 1 тыс. долларов на 365 дней) составляет 1,25% годовых (вместо 2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Накопительный».

Банк «Пойдем!» понизил ставки по вкладам

Банк «Пойдем!» снизил ставки по вкладам. Депозит «Капитал» (от 10 тыс. рублей на 12 месяцев) при оформлении в отделении открывается под 6,2% (вместо 6,6%), а через интернет-банк — под 6,4% годовых (вместо 6,8%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Кошелек» (от 100 рублей на 12 месяцев) оформляется под 5,4% годовых (вместо 5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По депозиту «Копилка» (от 10 тыс. рублей на 24 месяца) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка при оформлении в отделении составит 5,5% (ранее — 5,88%), а через интернет-банк — 5,6% (вместо 5,98%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы и расходные операции предусмотрены для вкладов «Кошелек» и «Копилка».

Нефтепромбанк понизил ставки по ряду рублевых депозитов

Нефтепромбанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях. Доходность депозита «ПРИБЫЛЬный» (от 50 тыс. рублей на 181 и 367 дней) составит 7,1—7,15% (ранее — 7,2—7,25%), а «КАПИТАЛьный+» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) — 5,5—7,1% годовых (прежде — 5,5—7,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«ГАРАНТированный+» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) привлекается под 5—6,8% годовых (прежде — под 5—6,95%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «ПРОЦЕНТный+» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) составит 5,25—6,95% годовых (ранее — 5,25—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.

Севергазбанк ввел новый вклад

Севергазбанк ввел новый вклад «Хороший вкус».

Вклад доступен клиентам, оформляющим в офисе Севергазбанка договор ИИС с выбором пакетного продукта «Лидеры вкуса» от брокерской компании «Алор+».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада равна сумме приобретенных финансовых инструментов на ИИС с пакетным продуктом «Лидеры вкуса».

При размещении денежных средств сроком на шесть месяцев процентная ставка составляет 7,4%, на один год — 7,2% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются.