Сбербанк ожидает замедления темпов роста российского рынка необеспеченного потребительского кредитования в 2020 году до 10% на фоне мер ЦБ по охлаждению сегмента, сообщил старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров в ходе телефонной конференции.

«Мы ожидаем, что этот рынок будет замедляться, учитывая последние тенденции в последних кварталах. Центробанк ожидает [темпов роста на уровне] 10%, мы близки к этому значению: 10% в 2020 году», — отметил Джангиров.

С 1 октября кредитные организации по требованию ЦБ должны учитывать показатель долговой нагрузки заемщика, то есть какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты по всем оформленным на него займам. При высоком показателе банк будет вынужден увеличивать резервы по кредитам, а это для него невыгодно.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что рынок уже начал охлаждаться, и ожидает динамики на уровне 10%.

За январь — сентябрь 2019 года портфель необеспеченных потребкредитов в российских банках вырос на 21,1% в годовом выражении.