Косвенная доля Сбербанка в компаниях — учредителях СМИ, входящих в Rambler Group, составляет 9,3%, подсчитал РБК на основе данных ЕГРЮЛ и базы СПАРК. В свою очередь косвенная доля предпринимателя Александра Мамута в этих СМИ составляет около 89%.

Сделка по инвестициям Сбербанка в капитал Rambler Group была закрыта в августе этого года. Госбанк согласился инвестировать в развитие медиахолдинга, как ранее утверждали источники РБК, 9—11 млрд рублей, получив взамен 46,52% Rambler Group. Такой же пакет по итогам сделки сохранил за собой Мамут, доля инвестфонда Era Capital составила оставшиеся 6,96%.

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group Сбербанк и Rambler Group создают крупнейшую компанию российского рынка медиа и развлечений.

По результатам сделки головной для Rambler Group компанией стало ООО «Эпоха Диджитал», в которой, по информации ЕГРЮЛ, по 46,52% у принадлежащего Сбербанку ООО «Цифровые технологии» и кипрской Tekso Holdings Ltd, 6,96% — у кипрской Okko Holding Ltd. Сейчас компании «Эпоха Диджитал» принадлежит, к примеру, 100% ООО «Рамблер Интернет Холдинг», на которое оформлен портал Rambler.ru, и 100% ООО «Окко», которое управляет онлайн-кинотеатром Okko.

Представитель Rambler Group Александр Дмитриев заявил, что Сбербанк, как крупный миноритарный акционер, через своих представителей в совете директоров принимает участие в стратегическом управлении всеми основными бизнесами-направлениями, вошедшими в периметр сделки. «Мы не даем дополнительных комментариев по структуре группы и структуре ее управления», — добавил Дмитриев.

Сделка была реализована в полном соответствии с российским законодательством, ответила на запрос РБК пресс-служба Сбербанка.