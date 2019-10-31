Россельхозбанк снизил ставки по отдельным ипотечным программам. Размер снижения составил до 1 процентного пункта в зависимости от конкретной программы. Изменения коснулись следующих предложений:

в рамках акции на покупку первичного и вторичного жилья «Мечты сбываются» ставка снижена до 8,2—8,8% годовых;

в рамках акции по рефинансированию «Не переплачивай» ставка снижена до 8,4—11% годовых;

в рамках предложения «Рефинансирование» ставка снижена до 10,3—10,7% годовых;

по программе «Дом мечты» ставка снижена до 10,7—11% годовых;

по предложению «Ипотечное жилищное кредитование» обновленные процентные ставки составляют 9—9,5% годовых на первичном рынке и 9,1—9,6% годовых на вторичном рынке ;

в рамках предложения «Ипотека по двум документам» ставка снижена до 10,3—11% годовых;

по «Военной ипотеке» обновленная ставка составляет 8,75% годовых.

При отказе заемщика от личного страхования надбавка к ставке составит 1 п. п. В банке продолжают действовать скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций, «надежных» и зарплатных клиентов банка, молодых семей.

«При покупке недвижимости у ГК «А 101» минимальная ставка по ипотеке начинается от 3,75% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Максимальная сумма кредита может достигать до 90% стоимости жилого дома / земельного участка либо стоимости залога по военной ипотеке; до 80—85% стоимости квартир/таунхаусов и по рефинансированию; до 70% стоимости апартаментов и по целевому кредиту; до 60% стоимости залога при кредитовании без подтверждения дохода. Срок кредитования может в зависимости от программы варьироваться до 30 лет, а сумма — до 60 млн рублей.