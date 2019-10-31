Россельхозбанк снизил ставки по отдельным ипотечным программам. Размер снижения составил до 1 процентного пункта в зависимости от конкретной программы. Изменения коснулись следующих предложений:
При отказе заемщика от личного страхования надбавка к ставке составит 1 п. п. В банке продолжают действовать скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций, «надежных» и зарплатных клиентов банка, молодых семей.
«При покупке недвижимости у ГК «А 101» минимальная ставка по ипотеке начинается от 3,75% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Максимальная сумма кредита может достигать до 90% стоимости жилого дома / земельного участка либо стоимости залога по военной ипотеке; до 80—85% стоимости квартир/таунхаусов и по рефинансированию; до 70% стоимости апартаментов и по целевому кредиту; до 60% стоимости залога при кредитовании без подтверждения дохода. Срок кредитования может в зависимости от программы варьироваться до 30 лет, а сумма — до 60 млн рублей.