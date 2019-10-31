В Москве перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с причинением ущерба банку на сумму свыше 1 млрд рублей. Об окончании предварительного расследования сообщается на сайте МВД.

Как поясняется, фигуранты — сотрудники одного из столичных банков, используя служебное положение, совершали фиктивные сделки с подконтрольными физическими и юридическими лицами по приобретению ценных бумаг. В итоге злоумышленники похитили денежные средства кредитно-финансовой организации на общую сумму свыше 1 млрд рублей, указывают правоохранители.

По данному факту было возбуждено дело по статье 196 Уголовного кодекса РФ («Преднамеренное банкротство»), которое впоследствии было переквалифицировано на статью 159 («Мошенничество»).

По подозрению в совершении преступления были задержаны 53-летний и 54-летний жители столицы. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Деятельность банка прекращена в судебном порядке, уточняется в релизе МВД.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.