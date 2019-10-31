Более 1,4 тыс. россиян на 31 октября 2019 года дали разрешение проводить сделки со своей недвижимостью с помощью электронной подписи. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи, вступил в силу в России 13 августа 2019 года. Теперь если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр. В противном случае совершение заочной сделки будет невозможно.

«На конец октября 2019 года, с момента вступления закона в силу, в Росреестр подано немногим более 1,4 тыс. заявлений о внесении в ЕГРН [Единый государственный реестр недвижимости] отметки о возможности регистрации с использованием УКЭП [усиленная квалифицированная электронная подпись]», — говорится в сообщении.

При этом в законе также оговариваются случаи, когда электронные сделки могут совершаться без специальной разрешительной отметки в ЕГРН. Согласно документу, внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

Также с 1 ноября владельцев недвижимости будут оповещать о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, заверенных электронной подписью. Уведомлять собственников будут по телефону или по электронной почте, добавляется в сообщении Росреестра. Необходимые контакты владельца недвижимости содержатся в ЕГРН.