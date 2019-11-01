Проценты на остаток по карте «Халва» будут снижены с 13 ноября. Об этом в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру сообщила заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова.

Сейчас хотя бы при одной покупке по карте «Халва» на остаток начисляется 5,5%, с 13 ноября ставка будет снижена до 5%. Повышенный процент на остаток при осуществлении пяти покупок на сумму 10 тыс. рублей снизится с 7% до 6,5%.

Если ни одной покупки по «Халве» клиент не делает, то процент на остаток по-прежнему не выплачивается.