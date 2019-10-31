Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака, сообщила газета «Коммерсант» . По версии следственного департамента МВД, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» примерно 1,8 млрд рублей.

Уголовное дело о хищении средств «ВЭБ-лизинга» было возбуждено в 2017 году. Осенью прошлого года Шпаку заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а позже — и в особо крупной растрате. В августе этого года бизнесмен был объявлен в международный розыск.

Защита бизнесмена утверждала, что он находится за границей на лечении.



По версии следствия, Сергей Шпак, бывшие гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев, первый замгендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО «РТХ-Логистик» Александр Шаповалов, экс-глава службы безопасности холдинга Ростислав Клименко (последние трое ранее были заочно арестованы), а также руководители некоторых структур РТХ создали преступную группу с целью хищения средств, которые компаниям холдинга перечислил «ВЭБ-лизинг» за поставку вагонов. В нескольких договорах говорилось в общей сложности о более чем 800 грузовых вагонах и цистернах. Однако в 2017 году при проверке исполнения контрактов выяснилось, что вагоны поставлены не были, а перечисленные за них средства были выведены через два десятка фиктивных фирм. Ущерб по делу оценивается примерно в 1,8 млрд рублей. Большинство фигурантов находятся за границей и объявлены в розыск.