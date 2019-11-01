Газпромбанк с 1 ноября снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,2—0,6 процентного пункта, сообщается в пресс-релизе банка.

По программе «Новоселы» банк предлагает ставку от 8,1% годовых. Она снижается в зависимости от увеличения суммы кредита. На недвижимость можно будет взять под 8,1% от 10 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 5 млн рублей — в остальных регионах России.

«При приобретении недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с суммой кредита от 6 миллионов до 10 миллионов рублей ставка составляет от 8,5% годовых, а с суммой кредита до 6 миллионов рублей — действует ставка от 9% годовых. В остальных регионах России процентные ставки также зависят от суммы кредита: для заемщиков, запрашивающих от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, применяется ставка от 8,5% годовых, а для тех, кто берет менее 3 миллионов рублей, — от 9% годовых», — сообщили в банке.

Условия действуют для ипотечных кредитов с первоначальным взносом не менее 20% и при оформлении личного страхования заемщика, а также если клиент является зарплатным или приобретает квартиру у партнера Газпромбанка.

Семьи с двумя и более детьми, один из которых родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, могут оформить «Семейную ипотеку» с господдержкой по ставке от 4,5% годовых. Снижение составило 0,4 п. п.

Процентная ставка по военной ипотеке уменьшена на 0,3 п. п., до 8,8% годовых.

Также банк снизил до 8,9% (на 0,3 п. п.) годовых ставки на рефинансирование ипотечных кредитов.