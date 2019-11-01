Совкомбанк произвел 912 доработок в продуктах и сервисах банка на основе отзывов клиентов в «Народном рейтинге» Банки.ру. Об этом заявил на OFFICEPARTY руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.

«Мы за год на основе тех постов, которые делают наши клиенты на Банки.ру (в «Народном рейтинге». — Прим. Банки.ру), сделали 912 доработок в рамках всего банка», — сообщил Илья Радаев.

Он пояснил, что все изменения, которые проводит банк на основе отзывов клиентов, происходят в приоритетном порядке. «Чем больше обратной связи от вас, тем в большем приоритете работа, которую мы делаем. Мы советуемся постоянно у вас и смотрим, что еще можно улучшить, что сделать в первую очередь для вас, наших любимых клиентов», — поделился Радаев.