Дочерний банк «ВЭБ.РФ» на Украине — Проминвестбанк заявил, что прекращает обслуживание платежных карт: с 11 ноября — Visa, а с 1 декабря — Mastercard, сообщает «Коммерсант» . Кроме того, банк активно сворачивает офисы и сокращает обязательства перед клиентами. Как пояснили изданию в пресс-службе ВЭБа, Проминвестбанк будет осуществлять обслуживание клиентов до тех пор, пока не рассчитается со всеми кредиторами.

«Проминвестбанк в срок до 1 июля 2020 года планирует полное погашение обязательств перед кредиторами, сокращение офисов до одного и сокращение персонала до 200 человек», — рассказали в ВЭБе.

По мнению экспертов, позитивным для российской стороны является то, что в конце августа Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования российской стороны и запретил Украине продавать акции Проминвестбанка. Банк способен расплатиться со всеми рыночными обязательствами, то есть риск быть признанным неплатежеспособным невелик, считают эксперты.

В ВЭБе также не ожидают отзыва лицензии у дочернего банка, поскольку уже решили существенную часть проблем.