Банк «Московское Ипотечное Агентство» снизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Максимальный-2018» (от 100 тыс. рублей, 15 тыс. долларов на 180 и 367 дней) в рублях составит 6—6,3% (ранее — 6,5—6,8%), в долларах — 1—1,2% годовых (вместо 1,9—2,2%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Активный» (от 50 тыс. рублей на 90, 180 и 367 дней) открывается под 4,55—5,55% (прежде — под 4,8—5,8%), а «Премиальный» (от 3 млн рублей на 367 дней) — под 6,45% годовых (до этого — под 6,9%).

По вкладу «Накопительный-2018» (от 10 тыс. рублей на 1 096 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 4,93% (вместо 5,38%).

Проценты по этим трем депозитам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. Предусмотрены дополнительные взносы.