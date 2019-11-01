Российский бизнесмен Михаил Гуцериев договаривается о выкупе ряда активов, переданных ЦБ в 2017 году после санации банковского бизнеса его семьи, за 95 млрд рублей, включая доли в «А101» и «Русснефти», сообщает Reuters .

В презентации, подготовленной в середине сентября банком «Траст», говорится о путях возможного соглашения между Михаилом Гуцериевым, его братом Саитом-Саламом и группой «Сафмар», в результате которого банк в совокупности может получить 136 млрд рублей в течение пяти лет в обмен на отказ от претензий к участникам соглашения после сентября 2024 года. Из них 95 млрд рублей должны поступить деньгами.

В 2017 году семьи Гуцериева и Шишханова переводили активы на баланс Бинбанка, чтобы компенсировать ЦБ затраты на санацию Бинбанка и Рост Банка. На спасение этой группы ЦБ направил более 850 млрд рублей.

В презентации «Траста» говорится, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», «Траст» и KPMG оценили в примерно 372 млрд рублей. Однако потенциальные претензии к бывшим владельцам могут достигать 753—755 млрд рублей, так как включают в себя, помимо ущерба от сделок, проценты за пользование средствами ЦБ — 383 млрд рублей. «Траст» оговаривается в документе, что «требования являются расчетными» и конкретный объем претензий в случае подачи исков может установить только суд.

Претензии непосредственно к Михаилу Гуцериеву исходя из его долей и результатов голосования по этим сделкам оцениваются в 85,5 млрд рублей, указано в документе. В презентации также говорится, что общая долговая нагрузка бизнеса Гуцериева составляет 1,025 трлн рублей, поэтому банку «Траст» выгоднее пойти на мировую, нежели пытаться взыскать прогнозный ущерб в 755 млрд рублей через суды.