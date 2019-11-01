Верховный суд Якутии подтвердил не связанное с реальным лишением свободы наказание кассиру ВТБ, похитившей из хранилища 15 млн рублей на свадьбу дочери, день рождения супруга и личные нужды, сообщает пресс-служба суда.

Как отметили в Верховном суде, представитель банка подал апелляцию на приговор Якутского городского суда от 15 августа 2019 года, которым Н. С. Саранюк осуждена за хищение средств в особо крупном размере на пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

В суде установлено, что, пользуясь своим служебным положением, кассир разработала «способ хищения денежных средств из хранилища банка и похитила 15 млн рублей в период с 14 июня 2014 года по 23 мая 2018 года».

В суде первой инстанции она рассказала, что похищенное потратила на личные нужды, в том числе на дорогостоящую одежду, парфюмерию, отдых.

«Так, на свадьбу дочери ею было похищено 1,5 миллиона рублей, ежедневно на продукты питания расходовалось не менее 3 тысяч рублей, для проведения дня рождения супруга похитила 300 тысяч рублей. Свою вину осужденная признала полностью. С учетом смягчающих вину обстоятельств, в том числе наличия группы инвалидности, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд посчитал возможным назначить Саранюк Н. С. наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14 миллионов 875 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

С приговором горсуда не согласился представитель потерпевшего, в апелляционной жалобе он просил исключить указание суда о назначении наказания условно, назначить в качестве дополнительного наказания запрет занимать должность, связанную с работой с денежными средствами.

«Проверив представленные материалы уголовного дела, изучив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, выслушав стороны, суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для назначения осужденной наказания в виде реального лишения свободы и определил приговор суда первой инстанции оставить без изменения», — заключили в Верховном суде.

Приговор вступил в законную силу.