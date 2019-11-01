Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 898,45 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,075% и равнялся 1 423,92 пункта.

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пошли на улучшение, поясняет она.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне коррекционно снизились, опустившись ниже поддержек 2 915 и 1 430 пунктов, напоминает эксперт. По ее словам, следующими поддержками для индикаторов выступают отметки 2 880 и 1 410 пунктов соответственно.



«Индексы остаются в зонах краткосрочной перекупленности, что создает опасность возвращения к снижению, но в пятницу утром рынок РФ, вероятно, последует за общемировыми благоприятными настроениями», — комментирует аналитик.