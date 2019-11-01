Создание общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и гармонизация денежно-кредитной политики с РФ не предусматривают перехода к наднациональной валюте. Об этом сообщил журналистам председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур.



«Вчера мы рассматривали в рамках Евразийского экономического союза вопрос о реализации принятой концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идет о каких-то наднациональных валютах», — сказал глава Нацбанка.

Он отметил, что «различные разговоры (о переходе к единой валюте в рамках союза с РФ или ЕАЭС), которые ни на чем не основаны, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные, девальвационные ожидания». «Для такого рода высказываний никаких оснований нет», — указал глава Нацбанка.

Говоря о планах денежно-кредитной политики на 2020 год, Каллаур отметил, что Нацбанк ожидает «ценовую и финансовую стабильность». «И, естественно, в рамках ценовой стабильности будут колебания курсов белорусского рубля по отношению к другим валютам. Но это будет в пределах отклонений, которые не могут быть чисто на практике выше отклонения по уровню инфляции», — сказал он. «Безусловно, если не будет каких-то шоков», — добавил глава Нацбанка.