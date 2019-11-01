Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы «Мир».

Как уточняется в релизе банка, бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC начиная с версии 6.0. Чтобы подключить платежный сервис, необходимо скачать из магазина Play Market приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем карту «Мир».



Для оплаты покупки достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу. «Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен», — подчеркивают в банке.