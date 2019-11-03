Национальная платежная система «Мир» и Московский Кредитный Банк проводят совместную акцию для держателей карт «Мудрость», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Акция продлится до 31 января 2020 года.

«Для участия необходимо оплачивать покупки картой на общую сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц. 20 декабря 2019 года, 20 января и 20 февраля 2020 года каждого месяца будет проведен розыгрыш денежных призов среди всех участников, выполнивших условия, в прямом эфире на официальном канале МКБ на youtube.com. Определение победителя осуществляется с помощью генератора случайных чисел», — говорится в релизе банка.

Карта «Мудрость» от МКБ — специальный продукт для пенсионеров на базе платежной системы «Мир», который выпускается и обслуживается бесплатно. Держателям доступно бесплатное снятие наличных в любых банкоматах РФ, а также начисление 6% на остаток собственных денежных средств. При оплате покупок в любых аптеках клиентам начисляются баллы в размере 5%, а в сети аптек «36,6» и «Горздрав» — 10% от суммы покупки в рамках программы «МКБ Бонус» и при выборе специальной категории «Аптеки».