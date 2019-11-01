Связь-Банк снизил ставку по программе «Военная ипотека» до 8,85% годовых в рублях, говорится в сообщении кредитной организации.

Кредит по новой сниженной ставке военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы предоставляется от трех до 25 лет на сумму от 700 тыс. до 2,815 млн рублей.

Первоначальный взнос по программе «Военная ипотека» — от 20% до 80% — состоит из суммы накоплений, указанной в свидетельстве о праве участника НИС. Он может быть дополнен собственными средствами или материнским капиталом.