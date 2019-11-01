В банковском секторе Москвы и Московской области в III квартале 2019 года выявлено 4 985 банкнот c признаками подделки, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.



Чаще всего эксперты обнаруживали фальшивые банкноты номиналом 5 тыс. рублей — их выявлено 3 508 штук. Также поддельными признано 448 двухтысячных банкнот. Поддельных купюр номиналом 1 тыс. рублей найдено 996 штук, номиналом 500 рублей — 21 штука.

Деньги небольших номиналов подделывают значительно реже: обнаружено четыре банкноты номиналом 100 рублей, по две банкноты 200 и 50 рублей. Выявлены также три монеты достоинством 10 рублей и одна пятирублевая монета.

С июля по сентябрь в Москве и Московском регионе зафиксировано 340 случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств. Традиционно лидером является доллар США — 208 штук, кроме того, выявлено 126 штук фальшивых евро, пять банкнот китайских юаней и одна — английских фунтов стерлингов.