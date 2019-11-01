Банк «Возрождение» снизил ставки и улучшил условия по основным ипотечным программам, говорится в сообщении кредитной организации. Так, минимальная ставка для покупки недвижимости составляет 8,25% годовых. Аналогичные условия действуют для рефинансирования кредита, выданного в стороннем банке.

Условия программы «Ипотека с господдержкой» остались без изменений.

По экспресс-ипотеке минимальная ставка снижена с 9,85% до 9,25%, а первоначальный взнос — с 40% до 30%.

При оформлении квартиры в новостройке или на вторичном рынке минимальная ставка 8,25% годовых предлагается при первоначальном взносе от 20%, сумме кредита от 5 млн рублей и оформлении коллективного страхования. Срок кредитования – до 30 лет. При том же первоначальном взносе от 20% и сумме кредита от 3 млн до 5 млн рублей базовая ставка снижена до 8,45%, а при сумме кредита до 3 млн рублей – до 8,65% годовых.

Также увеличена максимальная сумма ипотечного кредита на вторичное жилье: в Москве до 60 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 30 млн, в других регионах – до 15 млн.