Белоруссия в 2019 году рассчитывает подписать с Китаем соглашение для получения кредита на сумму 500 млн долларов. Об этом заявил в пятницу министр финансов Белоруссии Максим Ермолович на «Октябрьском экономическом форуме» в Минске, сообщает ТАСС.

«Наши переговоры с банками Китая вывели на подготовку кредитного соглашения (с Государственным банком развития Китая) по привлечению 3,5 миллиарда юаней, это в эквиваленте составляет примерно 500 миллионов долларов», — сказал он.



По его словам, Минск надеется, что до конца текущего года «удастся завершить процедуры по получению этих средств».