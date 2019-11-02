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• На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку в четвертый раз за год. Вслед за ключевой снижаются и ставки по банковским продуктам — как по кредитам, так и по вкладам. Для тех же, кто пока не готов выбираться из зоны комфорта, мы рассказываем, на что обратить внимание, чтобы получить максимальную выгоду от банковских вложений.

• Резкое снижение ключевой ставки в октябре ударило и по доходности облигаций, однако вложения в них все равно выгоднее депозитов. Продолжаем следить за инструментами с фиксированным доходом. Подробнее — в публикации «Гонка за процентом: облигации против вкладов».

• Компания «Яндекс» оказалась под угрозой реорганизации из-за нового законопроекта об ограничении доли иностранцев в интернет-ресурсах. Что происходит с крупнейшим интернет-поисковиком и чем может закончиться спор с государством для его акционеров? Читайте об этом в материале Банки.ру.

• В ночь на 1 ноября миры живых и мертвых сближаются, и нечисть проникает в наш мир, добавляя работы страховщикам. Банки.ру собрал случаи таинственных происшествий и странных страховых закономерностей и совместно со страховыми компаниями подготовил специальные скидки на страховые продукты, которые будут действовать только до 7 ноября.