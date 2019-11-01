Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 трлн рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.

«Правительство сегодня внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений, нам предстоит большая работа на площадке Госдумы, надеемся, что она будет конструктивной», — сказал Иванов.

«Цель законопроекта — сформировать востребованный инвестиционным сообществом инструмент, который был бы практически применим с момента вступления в силу законопроекта, чтобы мы получили в копилку экономики страны инвестиционных проектов на сумму не менее 30 триллионов рублей», — пояснил он.

В начале октября правительство России одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении инвестиций, однако документ должен был быть доработан в течение двух недель. Как говорил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, предполагается, что власть и бизнес будут заключать инвестиционные соглашения, за нарушение их условий будет предусмотрена взаимная ответственность.