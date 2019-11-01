МТС Банк предлагает своим клиентам открыть рублевый номинальный счет «Социальный» для зачисления социальных выплат. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Номинальный счет на свое имя могут открыть опекуны, попечители или родители для получения пособий, пенсий, алиментов и прочих видов компенсаций и социальных выплат. Сведения о бенефициаре указываются в договоре номинального счета. При этом для открытия номинального счета опекуну, попечителю или родителю необходимо предоставить в банк соответствующие документы, подтверждающие его право распоряжаться денежными средствами подопечного, сведения о подопечном, информацию о наименовании органа опеки и попечительства.

Процентная ставка по счету — 0,01% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Условия номинального счета позволяют расходовать все денежные средства со счета на нужды подопечного, при этом согласие органов опеки на снятие денежных средств не требуется.

МТС Банк не взимает комиссию за открытие и ведение номинального счета, зачисление и снятие денежных средств, а также предоставление выписки по счету. Пополнение счета производится только в безналичной форме.