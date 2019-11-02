Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проработать инициативу Казахстана по наращиванию взаимных расчетов в национальных валютах на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С таким предложением он выступил на расширенном заседании Совета глав правительств ШОС.



«Очень важно выделять и вопросы финансовой инфраструктуры. Хочу обратить внимание на предложение казахстанской стороны по разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества, — сказал он. — Это хорошая инициатива, ее нужно проработать».

Кроме того, Медведев призвал своих коллег по ШОС уделять внимание альтернативной энергетике и энергоэффективности. «Надо уделять внимание сотрудничеству и в традиционных отраслях, в частности энергетике. Подчеркну, что на долю государств — членов, наблюдателей и партнеров ШОС приходится более пятой части мировой добычи нефти», — отметил он.

«Но, с другой стороны, полагаться только на сырьевой экспорт невозможно. Есть и другие технологии, которые мы должны реализовывать, включая возобновляемые альтернативные источники энергии. И, конечно, заниматься энергоэффективностью», — добавил Медведев.