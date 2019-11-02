Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли новую программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года.

Подписание состоялось по итогам заседания совета глав правительств ШОС, которое прошло в Узбекистане в субботу. Стороны подписали соответствующее решение о новой редакции программы, она рассчитана до 2035 года. Срок действия предыдущей — с 2003 по 2020 год.

Новый документ был разработан совместно с профильными министерствами и ведомствами, а также действующими в рамках ШОС деловым советом и межбанковским объединением.

Программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. При этом акцент предполагается сделать на цифровизации и высоких технологиях.

Также главы правительств ШОС приняли совместное коммюнике по итогам нынешнего заседания совета.

Кроме того, были утверждены решения, которые касаются организационных аспектов деятельности организации. В частности, стороны приняли отчет секретариата ШОС о ходе реализации действующей программы торгово-экономического сотрудничества и финансовый отчет по исполнению бюджета ШОС за 2018 год.



Наряду с этим было подписано решение Совета глав правительств ШОС о бюджете организации на 2020 год. Также стороны утвердили доклад комиссии внешних аудиторов стран ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС.