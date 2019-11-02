США бездумным использованием санкций продемонстрировали, что американский доллар является ненадежной валютой, поскольку страны, использующие ее, могут оказаться заложниками американской внешней политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».



«Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций. Это такая «дубина», которой «размахивают» абсолютно бездумно, — сказал Лавров, добавив, что страны, использующие в расчетах американские доллары могут в любой момент оказаться в заложниках геополитических планов Вашингтона. — Президент России Владимир Путин не раз об этом говорил: это колоссальная ошибка США, потому что, да, многие страны послабее будут подчиняться, пытаться следовать американским ультиматумам в стремлении избежать или избавиться от санкций, но в среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе это будет работать против доллара, поскольку США доказали, что доллар — ненадежная валюта».

Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ внесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ. В свою очередь замглавы Минфина Алексей Моисеев в декабре сообщал, что министерство допускает появление единой цифровой валюты в ЕАЭС в 2020—2021 годах. Проект единой цифровой валюты ЕАЭС будет аналогом ЭКЮ, использовавшейся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах.

