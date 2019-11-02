Компания QIWI запустила YouTube-канал «БЕЗ трудовой» , на котором представители разных профессий рассказывают о своем опыте, дают советы о том, как зарабатывать любимым делом, и обсуждают те ошибки, которых могли избежать. Всех героев ролика объединяет отсутствие трудовой книжки (или нежелание ее использовать) и стремление заработать достойные деньги, сообщает пресс-служба компании.



Первый герой канала — основатель студии «Кубик в кубе» Руслан Габидуллин. В премьерном ролике он рассказывает о работе «на дядю» в репертуарном театре, о том, как решил начать заниматься озвучкой, первых заказах и пути к успеху. За годы работы Руслан смог сделать «Кубик в кубе» одной из самых узнаваемых студий озвучки в России. «Не становись актером озвучки, ничего хорошего тебе это не принесет, только ларингит», — в шутку говорит Руслан.

Во втором ролике свою историю рассказывает 20-летний Артем из небольшого российского города. Артем продает скины на Stream и торгует криптовалютами. В данный момент он учится на экономическом факультете, но стартовая зарплата по специальности в его городе составляет не больше 15 тыс. рублей. Занимаясь своим делом, Артем зарабатывает в среднем 40—60 тыс. в месяц.

Ролики оформлены «Мартеллиадами» — анимированными вставками, придуманными и озвученными блогером Герой Мартеллом, который известен своими проектами для телеканала 2х2.