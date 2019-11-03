Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты «Мир» на территории Таиланда. В целом товарооборот двух стран, по его словам, будет доведен до 10 млрд долларов в год.



«Есть хороший потенциал в развитии финансового и межбанковского сотрудничества. В том числе по использованию платежных карт «Мир» на территории Таиланда. Это было бы удобно и гражданам России, которые приезжают в Королевство, и вашему бизнесу, который работает с российскими партнерами», — сказал председатель российского правительства в интервью газете Bangkok Post в преддверии Делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита.

Глава российского Кабмина назвал Таиланд одним из ведущих торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии.

«Мы совместно работаем над тем, чтобы довести объем взаимной торговли до 10 миллиардов долларов в год. Для этого планируем продвигать кооперацию в высокотехнологичных сферах: энергетике, гражданской авиации, исследованиях космоса, фармацевтике и транспортном машиностроении», — отметил Медведев. На его взгляд, «перспективным может быть наше сотрудничество в информационно-коммуникационных технологиях»: совместная разработка программного обеспечения, включая мобильные платформы, взаимодействие в рамках электронного правительства и так называемых умных городов.