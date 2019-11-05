Банк «Югра» продолжает через суды взыскивать деньги со своих заемщиков: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от его имени подало 28 октября семь исков к семи компаниям на общую сумму порядка 24 млрд рублей, но на самом деле сумма исковых требований к компаниям составляет 50,2 млрд рублей, уточнил представитель агентства и добавил, что некоторые ответчики не обслуживали кредиты, другие были поручителями по кредитам: в качестве обеспечения обязательств имеется недвижимое имущество и автотранспорт, сообщают «Ведомости» .

Представитель АСВ не уточнил, связаны ли эти компании с владельцем банка Алексеем Хотиным, однако ранее сообщалось, что 98% всех кредитов банка на сумму около 240 млрд рублей было направлено на финансирование бизнеса Хотина в сфере коммерческой недвижимости и нефтедобычи.

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С учетом новых исков «Югры» и более 300 уже поданных общая сумма судебных претензий банка достигла 430 млрд рублей (в данную сумму входят основный долг, а также неустойки, пени и штрафные санкции), из этой суммы уже удовлетворены требования по искам на 164 млрд рублей, по искам на 7 млрд рублей отказано в удовлетворении или прекращено производство, сообщил представитель АСВ.

Также структуры Хотина задолжали Альфа-Банку около 700 млн долларов (44,7 млрд рублей); в июне Альфа-Банк выиграл у восьми компаний бизнесмена иск на 17 млрд рублей, еще два иска на 23,3 млрд рублей суду предстоит рассмотреть; при этом у Альфа-Банка нет требований к компаниям, к которым «Югра» подала иски, так как они не являются его заемщиками, сказал представитель банка.