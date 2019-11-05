В 2020 году экономика Гайаны вырастет на 86%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Международный валютный фонд.

Отмечается, что прогнозируемый экономический рост в 14 раз больше, чем ожидается у Китая. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.

В этом году экономический рост Гайаны прогнозируют на уровне 4,4%. Годовой ВВП южноамериканской страны оценивают в 4 млрд долларов, однако к 2024 году он может достигнуть 15 млрд, при этом в МВФ ожидают, что нефтяной сектор будет составлять 40% экономики Гайаны на протяжении пяти лет.

Подчеркивается, что прогноз может подвергнуться крупным корректировкам, поскольку любые колебания в ожидаемых объемах добычи нефти могут привести к большим изменениям в результатах экономической деятельности.