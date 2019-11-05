Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Предполагается, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму в декабре, пояснил депутат.

Согласно документу, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 120 тыс. рублей. То есть у налогоплательщиков появится возможность получить обратно до 15,6 тыс. рублей НДФЛ (13%), таким образом вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег. Вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования. В законе «О физической культуре и спорте в РФ» появится определение физкультурно-оздоровительной услуги.

Президент РФ поручил проработать налоговый вычет за расходы россиян на спорт​ Президент России Владимир Путин поручил Кабмину проработать возможное предоставление россиянам налоговых вычетов с сумм, которые они потратили на физкультурно-оздоровительные услуги, следует из сообщения на сайте Кремля.

Сейчас россияне могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от своих расходов на платные медицинские услуги, лекарства, обучение и страхование. В год можно возместить НДФЛ по затратам на сумму до 120 тыс. рублей, сказано в Налоговом кодексе. Налоговый вычет с расходов на фитнес можно будет получить при подаче налоговой декларации в ФНС.

Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил «Известиям», что поддержит проект, подготовленный Минфином. По его словам, для возмещения уплаченного в казну налога необходим официальный договор с фитнес-клубом на оказание услуг, дающий право пользоваться спортивным залом, а также разными видами тренировок.