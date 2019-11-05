Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,76% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 952,54 пункта. Индекс РТС вырос на 0,95% — до отметки 1 469,31.

«Утренний рост нефтяных котировок и азиатских рынков задает весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 905—2 965 пунктов, по индексу РТС — 1 445—1 475 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

