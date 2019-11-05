Дочерние структуры иностранных банков в России в январе — сентябре в среднем показали нулевой рост активов, а также худшие увеличение клиентских средств и темпы кредитования, говорится в исследовании агентства Fitch. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Согласно исследованию российской банковской системы за три квартала, Fitch отметило несколько групп банков: «связанные с государством»; «подконтрольные ЦБ», в которой находятся попавшие под санацию кредитные организации. Также агентство выделяет топ-10 частных универсальных банков, дочерние структуры иностранных банков и банки, специализирующиеся на рознице.

Так, наибольший рост активов показали розничные банки (6,9%) и принадлежащие ЦБ кредитные организации (4,3%). У госбанков активы увеличились в среднем на 2,4%, у частных — на 1,4%. У дочерних структур иностранных банков активы показали нулевой рост.

Лучшие результаты роста кредитного портфеля — у санируемых ЦБ банков (22,6%) и розничных игроков (20,1%). Частные банки показали рост кредитования на 9%, а госбанки и «иностранцы» — на 4,9% и 4,6% соответственно. Средства клиентов в среднем в банковской системе выросли на 4,1%. Самый высокий рост — у санируемых ЦБ банков (14,3%) и госбанков (4,6%). Розничные, частные и иностранные банки увеличили средства клиентов на 2,9%, 2,5% и 2,2% соответственно.

Таким образом, дочерние структуры иностранных банков в этом году показывают худшие результаты.