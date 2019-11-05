Банк «Восточный» улучшил условия по потребительскому кредиту.

Кредит «Большой комфорт» доступен теперь по ставке 9% (ранее 9,9%) годовых. Сумма финансирования увеличена до 1,5 млн рублей, минимальная — осталась без изменений и составляет 80 тыс. рублей. Срок кредитования — от 13 месяцев до пяти лет. Обеспечение не требуется.

К заемщику выдвигаются следующие требования: гражданство РФ, возраст от 21 года на момент выдачи до 76 лет на момент погашения кредита, стаж работы не менее трех месяцев на текущем месте работы (для лиц моложе 26 лет требование к стажу работы — не менее 12 месяцев). Из документов необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и справку 2-НДФЛ (по решению банка могут быть затребованы дополнительные документы).

«Заявку на сниженную ставку и крупную сумму финансирования на длительный срок банк готов рассмотреть в течение одного дня», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.