Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов в аресте имущества пятнадцати бывших руководителей Газстройбанка на сумму 1,88 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 2 сентября. Тогда суд посчитал, что АСВ не представлены надлежащие доказательства в подтверждение доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер.

Требование о принятии обеспечительных мер было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Газстройбанка его экс-руководителей и взыскании с них 1,88 млрд рублей.

АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей Заявитель обжаловал в апелляции определение первой инстанции от 2 сентября.

Арбитражный суд Москвы 10 ноября 2016 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом Газстройбанка.

Лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации была отозвана 12 августа 2016 года.