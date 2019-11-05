Стали известны лауреаты Ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России — 2019».

Списки марок для измерения потребительских предпочтений были отобраны на основе данных проекта TGI / Marketing Index — синдикативного маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля жизни россиян, которое традиционно проводится компанией Kantar TNS.

C сентября по октябрь 2019 года путем прямого голосования россияне выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных на отечественном рынке, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших компаний и марок. В этом году охват аудитории только на Facebook составил более 100 тыс. пользователей.