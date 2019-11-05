Планов по повышению ставки НДС нет, обсуждений на эту тему не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на Минфин сообщили, что в 2019 году бюджет получит от повышения налога на добавленную стоимость более 500 млрд рублей.

«Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки нет, нет планов на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах дальнейшее повышение НДС. Что касается поступлений в бюджет, то, по его словам, «это и было целью повышения ставки».