Планов по повышению ставки НДС нет, обсуждений на эту тему не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ со ссылкой на Минфин сообщили, что в 2019 году бюджет получит от повышения налога на добавленную стоимость более 500 млрд рублей.
«Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки нет, нет планов на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах дальнейшее повышение НДС. Что касается поступлений в бюджет, то, по его словам, «это и было целью повышения ставки».
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Это следует из обновленных проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года.