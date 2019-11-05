Клиенты Транскапиталбанка (ТКБ) получили возможность оплачивать свои покупки картами платежной системы Visa с помощью сервиса бесконтактной оплаты Apple Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Добавить кредитную или дебетовую карты Visa можно через приложение Wallet. Оплату с помощью Apple Pay также можно настроить в мобильном приложении TKBExpress. Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с помощью Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах по Touch ID.