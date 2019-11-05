Азиатско-Тихоокеанский Банк снизил с 1 ноября процентные ставки по нескольким тарифным планам потребительских кредитов, говорится в сообщении кредитной организации. В среднем они понижены на 2 процентных пункта.

Так, ставки понизились по тарифам: «Доступный», «Бюджетный», «Рефинансирование» и «Большие деньги». По каждому тарифному плану предусмотрены различные условия получения денежных средств. Разница заключается в условиях кредита: сроке и процентной ставке.

Также банк снизил процент по тарифному плану «Рефинансирование». Теперь клиенты могут переоформить действующий кредит другого банка и дополнительно получить средства под процент в размере от 9,9% годовых.