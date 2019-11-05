Держатели карт Visa, выпущенных расчетной небанковской кредитной организацией «Платежный Центр», с 5 ноября получили возможность пользоваться Apple Pay. Клиенты могут добавить карту через приложение Wallet, сообщает пресс-служба РНКО.



«В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch. Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID», — говорится в релизе.



При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

Кроме того, можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple, — напоминают в РНКО. — Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически».