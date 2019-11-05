Изменения по вкладам за 5 ноября: Газпромбанк, Солидбанк, Энергомашбанк, «Объединенный Капитал», Томскпромстройбанк, «Открытие», Интерпрогрессбанк.

Газпромбанк снизил ставки по вкладу «Ваш успех».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — один, полтора и три года. Процентные ставки составляют 5,2—6,41% годовых (до этого — 6,6—6,7%). Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются. По окончании срока возможна автоматическая пролонгация договора с уменьшением ставки на 1 процентный пункт.

Солидбанк повысил ставки по ряду рублевых вкладов.

«Столичный» (от 50 тыс. рублей на один год) теперь можно оформить под 7,1% (ранее — под 6,8%).

«Банзай» (от 1 тыс. рублей на 370 дней) привлекается под 5,8—6,8% годовых (до этого — под 5,2—6,1%). Пополнение возможно не позднее чем за 180 дней до окончания срока вклада.

«Доходный VIP» (от 3 млн рублей на два года) размещается под 5,9% годовых (ставка за первый год — 7,3%, за второй — 4,5%). Прежняя ставка — 5,75% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение 181 календарного дня со дня оформления вклада.

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.

Энгергомашбанк снизил ставки по вкладу «Пенсионный плюс».

Сумма первоначального взноса — от 5 тыс. рублей. При размещении денежных средств на один год процентная ставка составит 6,5%, на два года — 6,4% годовых (прежние ставки — 7% и 6,9% соответственно). Пополнение возможно не позднее чем за 90 дней до окончания срока вклада. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Вклад открывается по достижении вкладчиком пенсионного возраста либо при предъявлении им пенсионного удостоверения.

Банк «Объединенный Капитал» снизил ставки по вкладам.

«Классика» (от 30 тыс. рублей на срок от трех месяцев до двух лет) открывается в рублях под 5—5,8%, в долларах — под 0,8—1,2% годовых (ранее — под 5,6—6,2% и 1,8—2% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Отзывно-пополняемый» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) можно оформить под 3,5—5,5% годовых (вместо 3,6—6,6%).

«Премия» (от 1 млн рублей, 100 тыс. долларов на срок от трех месяцев до двух лет) размещается в рублях под 5,7—6,5%, в долларах — под 1,3—2% годовых (до этого — под 6,2—6,75% и 2—2,5%).

Доходность «Мультивалютного» (от 50 тыс. рублей, 500 долларов и евро на один год) в рублях составляет 6%, в долларах — 1,1%, в евро — 0,01% (ранее — 6,5%, 1,4% и 0,1%), а «Привилегии» (от 10 тыс. рублей, 300 тыс. долларов и евро на срок от трех месяцев до двух лет) — 6—6,9%, 1,6—2,6% и 0,01% годовых (вместо 6,6—7,2%, 1,65—3,1% и 0,05—0,1%).

Проценты по четырем вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно все депозиты, кроме «Привилегии».

Томскпромстройбанк предлагает открыть сезонный вклад «Осенний».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 185 дней. Процентная ставка составляет 6,7% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не допускаются. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Предложение действительно в период с 5 по 30 ноября.

Банк «ФК Открытие» понизил ставки по вкладам в рублях.

Изменение составило в среднем 0,3—0,5 п. п. «Надежный» открывается под 5,23—6,36%, «Основной доход» — под 5,03—6,17% годовых. Вклад «Активное пополнение» можно открыть под 4,41—5,51%, «Свободное управление» — под 4,13—5,18%, а инвестиционный депозит «Открытый» — под 5,62—6,36% годовых.

Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Доходность «Премиального» составляет 5,15—6,45% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам — 50 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — три, шесть месяцев, один и два года.

Во вклады «Активное пополнение» и «Свободное управление» возможно внесение дополнительных взносов.

Интерпрогрессбанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

По рублевым вкладам сроком до шести месяцев ставки снижены на 0,25 п. п., свыше шести месяцев — на 0,5 п. п. Изменение по долларовым депозитам составило 0,25 п. п.

«Капитал» (от 3 тыс. рублей, 100 долларов) теперь можно оформить в рублях под 5,25—6,25%, в долларах — под 0,75—1,25% годовых. Выплата процентов производится в конце срока.

Вклад «Максимальный комфорт» (от 150 тыс. рублей, 5 тыс. долларов на срок от трех месяцев до года) в рублях привлекается под 4,75—5,75%, в долларах — под 0,25—1%, «Мой доход» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) — под 5—6% и 0,5—1%, «Срочный пенсионный» (от 1 тыс. рублей, 100 долларов) — под 5,25—6% и 0,5—1% годовых.

Сроки размещения вышеперечисленных вкладов — от трех месяцев до года.

«Доходный» (от 25 тыс. рублей, 500 долларов на два года) открывается в рублях под 5,75%, в долларах — под 1% годовых.

Доходность «Универсального пенсионного» (от 100 рублей) составляет 5%, а депозита «ИПБ — Онлайн» (от 10 тыс. рублей) — 5,5%. Срок — один год.

Вклад «Счастливое детство» (от 3 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) можно разместить в рублях под 5,75—6%, в долларах — под 1% годовых. Вклад открывается на любой срок от 731 дня. За период с 731-го дня до окончания срока проценты рассчитываются в рублях как ключевая ставка минус 1 п. п., в долларах — по трехмесячной ставке LIBOR, но не менее 0,1%. По истечении 731 дня вкладчик может досрочно расторгнуть договор с сохранением процентов.

По семи вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады, за исключением «Капитала», можно пополнять.



Кроме того, с 5 ноября банк отменил прием вкладов в евро.