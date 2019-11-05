Правительство России выделило 1 млрд на предоставление компании «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей.

Распоряжение об этом опубликовано во вторник на сайте Кабмина.

Семьи, в которых с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок, имеют право на получение господдержки для полного или частичного погашения ипотечного жилищного кредита в размере до 450 тыс. рублей.

«ДОМ.РФ» — оператор госпрограммы, осуществляющий перечисление денег банкам для досрочного погашения ипотечного кредита. Всего бюджет России предусматривает выделение в 2019 году на эти цели 5 млрд рублей.