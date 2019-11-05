Сбербанк запустил переводы по бизнес-картам, благодаря чему у предпринимателей теперь есть возможность мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты и карты физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет, больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка», — отмечает директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.



Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту — также 1% (минимум — 50 рублей).

Услуга доступна клиентам — держателям дебетовых карт Сбербанка Поволжского и Центрально-Черноземного территориальных банков Сбербанка, а до конца года будет завершено ее тиражирование по всей России.