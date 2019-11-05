В Омске перед судом предстанут братья, обвиняемые в незаконной банковской деятельности. Доход от преступной деятельности составил 63 млн рублей, а оборот денежных средств — миллиарды рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих братьев Кролевец, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Василий Кролевец, получивший высшее юридическое образование, создал организованную преступную группу, в которую вовлек своих братьев — Ивана, также имевшего высшее юридическое образование, и Алексея, у которого было высшее экономическое образование.

С ноября 2010 года по апрель 2015 года, когда деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Омской области, братья осуществляли незаконную банковскую деятельность, проводя в интересах граждан через расчетные счета номинальных фирм безналичные денежные операции и операции по обналичиванию денежных средств. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде 1% от суммы в случае безналичных расчетов, и от 4 до 10% от суммы обналиченных денежных средств.

«За время осуществления преступной деятельности братья получили доход не менее 63 миллионов рублей, а оборот денежных средств составил миллиарды рублей. Полученные преступным путем денежные средства обвиняемые тратили на приобретение недвижимости в престижных районах города, дорогих автомобилей, мотоцикла и маломерного прогулочного судна», — уточняет СК.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали, однако следствием были получены объективные доказательства, изобличающие обвиняемых в преступлении, в том числе заключения более 40 бухгалтерских экспертиз, материалы уголовного дела составили 250 томов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.