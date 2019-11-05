Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск понизился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,5175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 23,9 тыс. сделок почти на 1,96 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,175—64,685 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,3475 рубля, уменьшившись на 60 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,4 тыс. сделок на 494,2 млн евро по курсам от 70,2225 до 70,7575 рубля за евро.

После трехдневных ноябрьских каникул рубль торгуется в хорошем настроении в парах с иностранными валютами, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Рубль одновременно все еще ощущает поддержку со стороны теоретических, опять же, действий Минфина. На площадке обсуждают возможность сокращения покупок иностранной валюты на излишки нефтегазовых доходов и оставшиеся рубли закачивать в экономику», — комментирует эксперт.

Она не исключает, что курс доллара может спуститься к 63 рублям. «Судя по дневному графику торгов парой доллар/рубль — вполне, хотя на пути к этой цели есть сильная поддержка в области 63,1/63,15. Сегодня и завтра пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 63,25—63,7, евро/рубль — 70,25—70,85», — рассуждает Бодрова.

Против евровалюты, продолжает она, сейчас играет ситуация в основной валютной паре, которая отступает на мировом рынке под давлением ожиданий скорого заключения соглашения по торговле между США и Китаем.

Впрочем, четкой информации на этот счет нет, оговаривается аналитик, в данном случае инвесторы скорее выдают желаемое за действительное и притягивают в качестве аргументов единичные публикации иностранной прессы.