Акционеры ВТБ на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,0002 рубля на одну привилегированную акцию первого типа, говорится в сообщении банка.

Акциями этого типа владеет Минфин РФ в количестве более 21,4 трлн штук. Таким образом, ВТБ выплатит около 3,8 млрд рублей.

Ранее в пресс-службе банка ТАСС сообщали, что выплата промежуточных дивидендов планируется в рамках передачи Промсвязьбанку кредитных требований, связанных с реализацией гособоронзаказа.

Голосование по вопросу выплаты дивидендов прошло в заочной форме. Предполагается, что дивиденды будут выплачены течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 14 ноября 2019 года.



Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.