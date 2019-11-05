• Ставки по вкладам продолжают снижаться. Средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым депозитам физлиц опустилась до 6,36% по итогам третьей декады октября с 6,48% за первую и вторую декады месяца. Сейчас показатель находится на самом низком уровне с середины августа 2018 года. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда.

• Данные примерно 3,5 тыс. держателей кредитных карт Альфа-Банка, а также около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования» оказались выставлены на продажу на специализированном форуме. В договорах содержатся Ф. И. О., номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, сумма кредитного лимита или оформленной страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора. В кредитной организации сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование. Страховщик также рассказал, что проверяет размещенную в сети информацию и принимает дополнительные меры безопасности. Источником утечки данных клиентов Альфа-Банка и «АльфаСтрахования» могла стать организация-партнер, заявил руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков.



• Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, сообщают СМИ. На различных форумах покупатели жалуются, что в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке невозможно оформить таким образом льготный жилищный кредит. Также в займах с господдержкой под 5—6% годовых для семей с детьми отказывают в Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока ПФР переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

• В 2020—2022 годах федеральный бюджет может получить более 2 трлн рублей от повышения ставки НДС до 20%, которое вступило в силу с этого года: в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021-м — 686 млрд, в 2022 году — 737 млрд рублей. Это следует из обновленных проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года. В 2019 году бюджет получит от повышения НДС около 507 млрд рублей. По мнению экспертов, поступления бюджета от НДС будут расти не только из-за повышения ставки, но и благодаря усиленному администрированию со стороны ФНС. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов по повышению ставки НДС нет, обсуждений на эту тему не ведется.